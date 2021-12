Praias de Busca Vida e Guaibim são atingidas por óleo neste domingo

A Praia de Busca Vida, na costa litorânea de Camaçari, amanheceu neste domingo, 3, com manchas de óleo espalhadas pela areia. Os moradores, pescadores, banhistas e donos de barracas se mobilizaram para retirar o material.

A queixa das pessoas envolvidas na ação é que não há suporte ou agentes da prefeitura municipal para auxiliar na remoção do óleo da praia localizada no litoral norte de Salvador. Ao Portal A TARDE, a assessoria de imprensa da prefeitura informou, no começo da noite, que as manchas foram localizadas também em Jauá. O serviço de remoção do óleo foi iniciado na faixa da praia de Jauá, mas os funcionários interromperam os trabalhos por causa da elevação da maré. A ação será retomada nesta segunda-feira, 3.

Manchas de óleo na praia de Busca Vida estão sendo retiradas por moradores

No baixo-sul baiano, em Valença, o óleo chegou, também neste domingo, com maior intensidade à Praia do Guaibim, na localidade de Taquari. Em nota, a prefeitura local informou que tem feito monitoramento da chegada das manchas e realiza limpeza na área onde a presença do material é detectada.

"Uma força tarefa intensificou as ações para conter os efeitos do óleo. Os trabalhos continuam concentrados no monitoramento e limpeza da praia de forma incisiva com diversas frentes de atuação", diz o comunicado da prefeitura.

