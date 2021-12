Praia do Forte: vítima de colisão é socorrida de helicóptero

Um ônibus colidiu com um carro de passeio na tarde desta segunda-feira, 8, na entrada principal de Praia do Forte, no Litoral Norte. Duas pessoas ficaram feridas. A mais grave, que ficou presa nas ferragens, já foi atendida pelo Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Segundo informações do órgão da PM, a vítima foi levada de helicóptero para o Hospital do Subúrbio, que é a referência de atendimento do grupamento para esta região. Não há mais informações sobre a segunda vítima.

O acidente ocorreu por volta das 14h, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). Ainda conforme o órgão, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outra viatura da PM foram encaminhadas para o local logo após o acidente. As circunstâncias da colisão ainda são investigadas.

De acordo com testemunhas, logo após a colisão, as vítimas apresentavam sinais vitais, porém tinham dificuldades respiratórias.

