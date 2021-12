Praia do Forte recebe palestras sobre novos rumos para mercado imobiliário

Será realizado entre os dias 06 e 09 de dezembro, em Praia do Forte o Fórum de Líderes e Investidores do Mercado Imobiliário. As palestras vão apresentar um conceito de disrupção e futurologia, voltado à promoção de network e discussão de temas relevantes que têm impacto no setor da construção civil e da incorporação imobiliária.

A iniciativa da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), reúne diversos especialistas na sua 29ª Convenção Anual que irão trazer a expertise sobre o ambiente de negócios, propondo desafios e ideias inovadoras. O elenco contará com Luiz Candreva, considerado um dos principais futuristas brasileiros.

O público terá a chance de conhecer o painel ‘Tendências do Mercado Imobiliário e as expectativas do consumidor’, com a participação do fundador e CEO da VITACON S/A, Alexandre Frankel. Além da presença do Diretor Nacional Jornalismo da Rede Bandeirantes de Comunicação, Fernando Mitre e do cientista político especialista em comportamento eleitoral e instituições governamentais, Leonardo Barreto.

Os interessados deverão acessar o site para mais informações.

