Praia do Forte recebe evento que celebra encontro de baleias e tartarugas

Os projetos Tamar e Baleia Jubarte promovem nos dias 12 e 13 de outubro, em Praia do Forte, o evento 'De Sol a Sol – O Ciclo da Vida', que reúne uma programação especial para celebrar o encontro das baleias jubarte com as tartarugas marinhas, que acontece na estação da Primavera. O encontro inclui palestras, exibições de vídeos, apresentações musicais e um cortejo das crianças.

As atividades começam às 16h de sexta, 12, com o cortejo entre o Projeto Tamar e a Praça da Alegria, onde ocorre uma apresentação no coreto. Já às 19h, uma série de artistas se apresentam para o público, como os cantores Ana Mametto e Jorge Vercillo, o cordelista Maviael Melo e o músico Yacoce Simões.

Já no sábado, 13, a partir das 19h, o evento conta com a participação ao vivo de Ricardo Chaves, Duda Diamba, Taís Nader, Alexandre Leão e outros artistas.

Tartarugas marinhas começam a se reproduzir em outubro

