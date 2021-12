Praia do Forte recebe curso de formação com representantes da ONU

Praia do Forte, situada no Litoral Norte da Bahia, receberá na sexta-feira, 7, curso de formação para identificação, investigação e intervenção em casos de trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas direcionada para os auditores fiscais do trabalho. O evento será realizado no Hotel Via dos Corais.

O projeto GLO.ACT, batizado como Dragão do Mar, é uma iniciativa de quatro anos (2015-2019). O programa faz parte de uma resposta conjunta ao tráfico de pessoas e ao contrabando de migrantes e está sendo implementado em 13 países, estrategicamente selecionados na África, na Ásia, no Leste Europeu e na América Latina.

