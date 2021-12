Praia do Forte é atingida por óleo que afeta litoral do Nordeste

O óleo que afeta o litoral do Nordeste atingiu nesta terça-feira, 8, a Praia do Forte, localizada no município baiano de Mata de são João (distante a 61 km de Salvador). Segundo a Marinha, outras cidades baianas como Esplanada, Entre Rios, Jandaíra e Conde também foram atingidas.

Mais de 130 praias do Nordeste já foram atingidas pela substância

Ainda não há informações sobre a procedência da substância. O Projeto Tamar, responsável pela preservação de espécies marinhas em extinção, confirmou a morte de uma tartaruga, na segunda-feira, 7. Já outras duas, que também foram contaminadas pelo óleo, seguem em observação.

Em todo o litoral do Nordeste, cerca de 130 praias já foram afetadas pelo óleo, que já está sendo investigado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A Bahia foi o último estado a ser atingido pela substância, na última quinta-feira, 3.

