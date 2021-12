Praia de Arembepe recebe ato mundial em defesa do meio ambiente

Será realizada neste sábado, 15, na praia de Arembepe, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), por volta das 7h30, o "Dia Mundial de Limpeza das Praias, Rios e Lagoas". A ação ambiental é ocorre em mais de 150 países, e conta com 31 associações, dos mais diversos segmentos, como pescadores, surfistas, salva-vidas, estudantes, ciclistas, comerciantes, empresários, moradores, entre outros.

Em 2017, cerca de oito toneladas de lixo, distribuídas em um trecho de 12 km de praia foram retirados. O evento será aberto já na sexta-feira, 14, com uma noite cultural. Na programação, atrações da cultura local como samba, capoeira e intervenções artísticas. No sábado, 15, um café da manhã comunitário distribuído a partir das 6hs dá início a limpeza.

Às 7h30 será dada a largada em direção a sete pontos principais: Aldeia Hippie e Base do Projeto Tamar, Emissário, Pirui, Caraúna, Praia do Porto, Coqueiro de Arembepe ao loteamento Aquaville, Lagoas da Lancha, Cacimbão, Sucuiu e demais lagoas. Às 14h ocorrerá o retorno do mutirão da limpeza, quando todo o lixo recolhido será pesado, catalogado e encaminhando para o Aterro Municipal da LIMPEC (Empresa de Limpeza Pública de Camaçari). O encerramento do evento será marcado por um almoço coletivo feito por cozinheiras do local.

Neste ano, a expectativa dos organizadores é que o número de voluntários multiplique, tendo vista os reforços da Organização Limpa Brasil, que promove o #worldcleanupday2018. Alguns artistas como o ator e comediante Luís Miranda gravaram vídeos em apoio ao evento internacional.

adblock ativo