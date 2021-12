PPP vai aumentar exames de bioimagem em hospitais públicos

Uma Parceria Público-Privada (PPP) assinada nesta sexta-feira, 8, deve aumentar a oferta de exames de diagnóstico por bioimagem nos hospitais baianos. O consórcio formado pelas empresas Alliar, Fidi e Phillips será responsável por gerir e ampliar o atendimento em 12 hospitais baianos nos próximos 11 anos e seis meses.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o projeto "Diagnóstico por Imagem" vai garantir aparelhos de ressonância, tomografia, mamografia e raio X para as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) contempladas. A previsão é que haja um aumento de até 600% na oferta desses exames na Bahia, ainda de acordo com o órgão.

A iniciativa representa também economia para o Estado, pois deve reduzir o tempo de internamento de pacientes à espera de resultados de exames. O contrato da concessão prevê ainda investimentos na atualização da tecnologia e a construção de uma central de laudos em Salvador, financiados pelo consórcio.

A primeira fase do projeto contempla cinco unidades de saúde em Salvador e sete hospitais do interior. São eles: Hospital Geral Ernesto Simões Filho, Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital Estadual Octávio Mangabeira, Centro Estadual de Oncologia (Cican), Instituto Couto Maia, Hospital Geral de Camaçari, Hospital Geral Menandro de Faria (Lauro de Freitas), Hospital Regional de Guanambi, Hospital Geral de Vitória da Conquista, Hospital Geral Prado Valadares (Jequié) e Hospital Geral Luís Viana Filho (Ilhéus).

