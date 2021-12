'Potências femininas': evento online discute protagonismo e vida integrada das mulheres

Em homenagem ao Mês da Mulher, na próxima terça-feira, 23, o Sindicato das Seguradoras BA/SE/TO, em parceria com o Sindicato das Seguradoras do Norte Nordeste, promove o "Potências femininas: protagonismo e vida integrada”, evento online que será transmitido ao vivo no YouTube, a partir das 17h, contando com a participação de mulheres que são referência em diversos campos de atuação no mercado de trabalho.

A programação é gratuita, aberta ao público e as pessoas interessadas em participar devem acessar o canal do YouTube.

Como o objetivo de unir olhares diferentes, porém complementares, estarão presentes no bate-papo a securitária e diretora do SindSeg BA/SE/TO Silvana Pedrosa, a comunicadora e executiva de seguros Camila Barreto, a psicóloga Ana Vasconcelos, a palestrante e empresária Juliana Martins e a securitária Conceição Miranda.

"Falar sobre a amplitude das potências femininas é um diálogo necessário, a começar por a mulher se colocar no centro de sua vida como protagonista e não como aquela que se sobrecarrega em função do todo. Esses e outros pontos serão debatidos com especialistas, que captam a sensibilidade e importância da conexão de várias áreas da nossa vida na construção do empoderamento feminino", explica Silvana Pedrosa, diretora do SindSeg BA/SE/TO e uma das facilitadoras.

