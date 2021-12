Postos SAC na capital e RMS permanecem fechados até o próximo sábado

Os postos da Rede SAC de Salvador e da Região Metropolitana de Salvador (RMS) permanecem fechados para atendimento ao público de segunda-feira, 22, até o próximo sábado, 27, devido a prorrogação das medidas de restrição social.

O SAC Móvel e os postos no interior do Estado continuam funcionando. A exceção fica por conta de Juazeiro, Senhor do Bonfim, Curaçá, Remanso, Pilão Arcado e Sento Sé, que também suspendem o atendimento no período.

Vale lembrar que na capital e em Camaçari está em vigor o drive thru do SAC para entrega de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O serviço deve ser agendado através do SAC Digital.

Para ter acesso à plataforma é só baixar o aplicativo SAC Digital ou acessar o endereço www.sacdigital.ba.gov.br na internet. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

adblock ativo