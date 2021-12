Postos SAC na capital e RMS alteram funcionamento no São João

Em função do feriado de São João, as unidades SAC na capital, Região Metropolitana (RMS) e interior do estado alteram o horário de funcionamento. As três carretas do SAC Móvel também irão passar por mudanças em suas atividades. Já nesta quarta-feira, 23, véspera de São João, os postos SAC Candeias e Simões Filho, na RMS, estão fechados. O de Candeias só reabre na segunda-feira, 28, enquanto o de Simões Filho reabre ainda na sexta-feira, 25, embora permaneça fechado no sábado, 26.

Ainda nesta quarta-feira, 23, quatro Pontos SAC estão fechados: Caetité, Jaguaquara, Presidente Tancredo Neves e Xique Xique. Nesta quinta, 24, todos os postos e pontos da Rede SAC vão interromper as atividades, com exceção do Ponto SAC Luís Eduardo Magalhães, que estará funcionando nos dias 24 e 25 e permanecerá fechado apenas no sábado, 26.

Na sexta, 25, todos os postos da capital e Região Metropolitana voltam a funcionar, exceto o SAC Candeias. Já no interior, 17 Pontos SAC não abrirão na sexta: Barra da Estiva, Caetité, Canavieiras, Crisópolis, Curaçá, Euclides da Cunha, Inhambupe, Itamaraju, Jaguaquara, Jeremoabo, Maracás, Mucugê, Presidente Tancredo Neves, Santo Estevão, Sento Sé, Vera Cruz e Xique Xique.

No sábado, 26, toda a Rede SAC estará fechada, exceto quatro postos da capital: Bela Vista, Salvador Shopping, Shopping da Bahia e Barra. Nesse período junino, as três carretas do SAC Móvel estarão em atividade nos dias 23 e 25, interrompendo os serviços nos dias 24 e 26.

Durante a pandemia, o atendimento passou a ser agendado. A marcação deve ser feita pelo SAC Digital. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

