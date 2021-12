Postos do estado podem ficar sem gasolina nesta quarta

Postos de combustíveis de Salvador e do interior podem ficar sem gasolina nesta quarta-feira, 8, informa o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia). O sindicato relata que muitos postos de Salvador já estão sem o combustível e que, nesta quarta, grande parte dos postos da capital e do interior estarão desabastecidos.

O Sindicombustíveis Bahia alega que muitos estabelecimentos reclamam das distribuidoras, que elas não entregam no dia combinamo ou sequer fazem a entrega.

Já as distribuidoras, segundo o sindicato, justificam a não entrega ou atraso, pela falta de etanol anidro (que é misturado em 25% à gasolina), o que impossibilita a entrega do combustível já que a gasolina não pode ser distribuída sem essa mistura, e etanol hidratado, que abastece os veículos.

A reportagem tentou contato com o Sindicato Nacional da Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, mas não teve sucesso.

