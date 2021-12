Postos baianos ainda não têm vacina contra gripe

Apesar da campanha de vacinação contra a gripe começar nesta terça-feira, 22, os postos de saúde da Bahia ainda não contam com a dose para aplicar na população. De acordo com a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Fátima Guirra, o estado recebeu o material entre quarta, 16, e quinta, 17, mas "com a greve dos policiais militares e feriado algumas cidades não tiveram condições de entregar nos postos de saúde".

A previsão é que a situação seja normalizada até a tarde desta terça. A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirma o atraso nos postos de Salvador e informou que a imunização deve começar a partir das 13 horas desta terça.

A campanha segue até 9 de maio, sendo que o dia de mobilização nacional será neste sábado, 26. A novidade desse ano é ampliação da faixa etária para crianças, que vai de seis meses a menores de cinco anos. No ano passado, o público era até menores de dois anos.

Pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que tiveram bebê há 45 dias, presos e funcionários do sistema prisional também devem ser imunizados. O mesmo deve acontecer com portadores de doenças crônicas não-transmissíveis. Na Bahia, devem ser vacinadas 3.297.342 pessoas.

A vacina protege contra três subtipos de vírus da gripe (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

