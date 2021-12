Posto SAC de Itabuna estará fechado nesta segunda-feira

O posto SAC de Itabuna, no sul da Bahia, estará fechado nesta segunda-feira, 19, em razão da comemoração do dia de São José, padroeiro do município. O funcionamento volta ao normal na terça-feira, 20.

Localizado no Shopping Jequitibá, o posto SAC de Itabuna funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para mais informações sobre os serviços prestados pela Rede SAC devem ser conferidos no site.

