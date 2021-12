Posto na ilha oferece cadastro para meia passagem no ferry

A partir desta terça-feira, 2, alunos moradores da Ilha de Itaparica que estudam em Salvador podem se cadastrar na prefeitura de Vera Cruz (Mar Grande) para pagar meia-passagem no sistema ferryboat e nas lanchas que fazem a travessia entre a capital e a ilha.

Desde o último dia 26, o cadastramento para o benefício - que entrou em vigor nesta segunda, 1º - era feito apenas no posto da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) no Terminal de São Joaquim, na capital.

Para o cadastro, o interessado deve levar foto 3x4, RG, CPF, comprovantes de residência e de matrícula, e pagar taxa de R$ 4,80. Os documentos devem ser originais e cópias. O aluno deve comprovar frequência com atestado emitido pela instituição de ensino.

Os beneficiados são os alunos matriculados em cursos presenciais de ensino superior ou técnico profissionalizante em Salvador ou municípios da região metropolitana. A medida é válida para os períodos considerados letivos, excluindo, assim, feriados e recessos.

Alunos

Estudante do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Dângela Araújo da Silva, 18, diz estar prestes a começar o curso e aprova a medida, pois enfrenta dificuldades pelo custo alto no fim do mês.

"Mas a meia deveria ser para todos os moradores da ilha. Salvador é um lugar onde encontramos oportunidades, só que fica difícil pagar vários meios de transportes todos os dias", argumenta a estudante.

O secundarista Eduardo Queiroz, 16, não tem o benefício. Ele mora em Gameleira, na ilha, e se desloca para a capital pegando o ferry entre 5h e 6h para ir à escola, o que garante gratuidade no retorno.

"Se tivesse meia para todo aluno do ensino fundamental e médio, ajudaria. Eu podia acordar um pouco mais tarde, sem correr o risco de pagar por outra tarifa", diz.

