Posto é alvo de atentado com explosivos em Feira de Santana

Um posto de combustível da rede Menor Preço foi alvo de um atentado com uso de explosivos na madrugada desta terça-feira, 19, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O posto teve o telhado, bombas de abastecimento e uma das bases de sustentação destruídos após a explosão. Ninguém ficou ferido. Não se tem ainda a informação de que tipo de explosivo foi utilizado, mas alguns policiais que estiveram no local informaram que tudo leva a crer que tenha sido dinamite.

"Só a pericia para dizer o que foi utilizado, os funcionários encontraram alguns vestígios dos explosivos que foi recolhido e entregue aos peritos. Acredito que tenha sido dinamite, mas em pouca quantidade", frisou um policial militar que preferiu não ser identificado.

De acordo com informações do supervisor do posto, Renato Ribeiro os explosivos foram colocados em uma pilastra de sustentação e fixado com fita adesiva. O vigia do local não percebeu a ação dos marginais. "Ele disse que não viu ninguém chegar aqui, só ouviu o barulho da explosão e saiu correndo. Temos câmeras de segurança e as imagens já estão sendo captadas para serem entregues a polícia. Foi um atentado isto não tenho dúvidas", afirmou.

Embora acredite que a motivação possa ter sido a concorrência de preços, Renato Ribeiro não quis afirmar nada. "Cabe a polícia investigar. O que tenho certeza é que fizeram algo para que o posto ficasse impossibilitado de funcionar, mas graças a Deus não deu certo", frisou.

A explosão ocorreu por volta das 4 horas, segundo moradores da região. "Ouvi um estrondo enorme, meu neto saiu correndo para ver o que havia ocorrido, quando ele voltou disse que havia sido no posto de combustível, não tive outro pensamento a não ser sair de casa imediatamente. Já pensou se pega fogo, estaríamos sem casa uma hora destas", disse a aposentada Maria Lima, que reside a 50 metros do local.

A manicure Aparecida Oliveira pensou que sua casa estava sendo invadida por ladrões. "Achei que era alguém que tinha tentado entrar pelo telhado e desmoronou. Até agora estou tremendo com o susto", contou.

O impacto da explosão foi tão grande que se pode ouvir há metros de distância. Como na casa do aposentado João Araújo que reside há cerca de 150 metros do local e acordou com o barulho da explosão. "Achamos que havia sido um carro que tinha batido em um poste e explodido na frente da minha casa, já que o barulho entrou de um forma tão alta que parecia que estava sendo dentro de casa. Estou com dor de cabeça até agora", informou.

O posto de combustível ficou interditado durante a manhã de ontem, mas segundo o supervisor Renato Ribeiro as atividades seriam retomadas até o final da tarde. Uma queixa foi registrada na 2ª delegacia e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar a pericia.

Este é o segundo atentado praticado contra um posto da rede Menor Preço em Feira de Santana. No mês passado um artefato explodiu na calçada de uma unidade da rede localizada na Avenida Getúlio Vargas. "Na primeira vez acreditamos que seria uma coincidência, mas agora já começamos a perceber que é contra a gente. Não sabemos o que eles querem, mas não vamos fechar as portas", garantiu o supervisor da rede.

