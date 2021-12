Posto de Vitória da Conquista fixa limite de abastecimento de R$ 100

Um dia depois de decretar situação de emergência, o município de Vitória da Conquista (distante a 556 km de Salvador) receberá combustível na noite desta segunda-feira 28. O abastecimento, porém, será limitado em até R$ 100 por pessoa.

Segundo informações do Blog do Anderson, o anúncio da chegada dos produtos formou uma grande fila no Posto São Jorge III, localizado na avenida Presidente Dutra. A previsão é de que o combustível chegue por volta das 20h.

No posto, o consumidor vai pagar cerca de R$ 4,699 pelo litro da gasolina comum, R$ 4,789 a gasolina grid, R$ 5,659 a gasolina podium. O etanol custará R$ 3,499 e o diesel sairá por R$ 3,799 e R$ 3,899, conforme tabela em exposição.

