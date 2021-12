Postes de ferro causam choque no Engenho Velho de Brotas

Moradores do Engenho Velho de Brotas reclamam do estado de conservação de postes de energia elétrica na região. As estruturas estão deterioradas pela ação do tempo, o que, segundo apontam, poderia causar acidentes.

Um dos equipamentos que mais preocupam os moradores é um poste de metal situado na 4ª Travessa Caminho de Dentro, localidade entre a avenida Vasco da Gama e o Engenho Velho de Brotas. Com a base corroída pelo tempo, além de ameaçar cair, ainda transmite descarga elétrica.

Morador local desde que nasceu, o autônomo Marcelo Carvalho, 38 anos, diz que o poste é mais velho do que ele. De acordo com o residente da rua, diversas pessoas já levaram descargas elétricas, depois de terem, involuntariamente, encostado no referido poste, em dias de chuva.

"Desde menino, esse poste já estava aí. É raro encontrar um poste de ferro pela cidade nos tempos de hoje", observou. "Muita gente já tomou choque, inclusive crianças. Hoje, a gente costuma avisar as pessoas para não encostarem na estrutura, sob risco de descarga elétrica", acrescentou.

Ali próximo, outro poste, no meio da rua Hipólito da Costa, também está com a estrutura de concreto desgastada, o que deixa as vigas de sustentação à mostra. Os moradores temem que o equipamento possa cair sobre as casas da via.

Coelba

Presidente da Associação de Moradores Renovação do Engenho Velho de Brotas, o corretor de imóveis Jailton Ribeiro, 54 anos, alega ter feito diversas solicitações para que a Companhia de Energia Elétrica da Bahia (Coelba) removesse os postes, mas não obteve retorno.

"O que mais deixa a gente chateado, além do risco iminente aos moradores, é a falta de atenção por parte da empresa", lamentou o dirigente. "Enquanto isso, a conta de energia continua chegando regularmente. Ai da gente se não pagar", finalizou Jailton.

Após ser informada por A TARDE sobre o pedido de remoção dos postes por parte dos moradores, a Coelba enviou uma equipe de profissionais a ambos os locais, na manhã desta terça-feira, 7, para iniciar os estudos de viabilidade técnica para relocar os equipamentos.

Por meio de nota, a empresa informou que "quanto à questão de segurança relatada sobre o poste de ferro, com o objetivo de eliminar o risco", as equipes da Coelba estariam substituindo, ainda nesta terça, a estrutura metálica da 4ª Travessa Caminho de Dentro.

A Coelba reiterou, ainda, que a rede elétrica é implantada seguindo regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), respeitando as distâncias, limites de segurança e conforme ruas e calçadas, mas frisou que ambas as situações ocorreram por conta do avanço irregular das construções.

