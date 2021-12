Português é preso com armas e drogas em Porto Seguro

Um português de 64 anos foi preso nesta terça-feira, 18, durante operação conjunta na cidade de Porto Seguro (a 705 Km de Salvador), com drogas, armas e munições diversas.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Francisco José da Graça Mortágua, 64 anos, nascido em Portugal, foi preso em flagrante com uma submetralhadora 9mm, dois fuzis 5.56 mm, 21 pistolas de calibre restrito (12 .40, seis 9 mm e três .45), cerca de mil cartuchos de vários calibres restritos e oito quilos e meio de cocaína.

"O armamento era alugado para ações criminosas executadas nas regiões de Cabrália, Porto Seguro e Eunápolis, além de utilizado na disputa por ponto de tráfico de drogas na cidade. Todo o material estava no bairro do Campinho, escondido no paiol de uma quadrilha, rival de outra facção criminosa, localizada às margens do rio Buranhém, na ilha do Macaco", ressaltou o major Anacleto França, comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado Mata Atlântica (Cipe/Mata Atlântica), acrescentando que a droga era comercializada na orla de Porto Seguro.

A operação conjunta, que foi iniciada por volta das 5h desta terça, foi realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Polícia Militar, através da Cipe/Mata Atlântica, para cumprir mandados de busca e apreensão e coibir o tráfico de drogas na região.

O suspeito foi detido e encaminhado ao presídio de Eunápolis (distante a 641 Km de Salvador).

