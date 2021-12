Portuários da Bahia entram em estado de greve

Portuários da Bahia entraram em estado de greve após assembleia nessa segunda-feira, 25. Os trabalhadores reclamam do não cumprimento da proposta de reajuste oferecida pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) de 6,5%, já no salário do mês de novembro. De acordo com o Sindicato Unificado dos Portuários do Estado da Bahia (Suport-BA), a permanência do estado de greve vai até o dia 2 de dezembro e as atividades podem ser paralisadas depois dessa data.

Uma nova assembleia está marcada para o dia 4 de dezembro e o sindicato espera que a Codeba cumpra com o prometido. Segundo o Suport-BA, o percentual de reajuste salarial é o oficial, autorizado pela Secretaria de Portos (SEP) e pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (DEST), órgão do Ministério do Planejamento.

A reportagem tentou contato com a Codeba, mas não obteve sucesso.

