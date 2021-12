Porto Seguro: Incêndio atinge Parque Nacional e Histórico Monte Pascoal

Um incêndio florestal de grandes proporções no Parque Nacional e Histórico Monte Pascoal (Parna Monte Pascoal) no município de Porto Seguro, 722 km de Salvador, que estava ativo desde quinta-feira, 28, foi debelado nesta terça-feira, 5, com a participação de 160 pessoas.

Nesta quarta-feira, 6, as equipes envolvidas ainda vão atuar no rescaldo para impedir que haja reignição do fogo, de acordo com a chefe da unidade de conservação, Cássia Saretta. “Ainda tem muito trabalho pela frente. As equipes vão percorrer toda a área e aceiros também serão construídos”, afirmou.

Ela salientou que diversas equipes de brigadistas voluntários da comunidade, de empresas privadas, funcionários da prefeitura, bem como do Instituto Nacional de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes (que administra o parque), foram determinantes para vencer o incêndio.

“Tivemos também muita ajuda da Veracel e da população, que se sensibilizou e ofereceu apoio, o que demonstra o sentimento de pertencimento que as pessoas têm com o parque, que foi o primeiro criado na região”, afirmou.

Saretta enfatizou ainda que o Grupo Ambientalista do Torto, especializado em incêndios florestais também teve participação importante no combate. Sobre a área atingida pelo fogo, ela destacou que uma equipe especializada do ICMBio deve fazer os cálculos e anunciar nos próximos dias.

Criado em 1961 o Parna Monte Pascoal tem 22.383 hectares e conta com diversas áreas remanescentes de Mata Atlântica, manguezal, florestas de restinga e praias, como da Aldeia de Barra Velha, além de praias fluviais nos rios Caraíva e Corumbau

