Porto Seguro: Ifba inscreve em pós-graduação na área de Educação

Começam nesta segunda-feira, 29, as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação Lato Senso em Educação e Interculturalidade do Instituto Federal da Bahia (Ifba), do campus de Porto Seguro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet até 5 de novembro.

São oferecidas 30 vagas,voltadas para profissionais de diversas áreas, principalmente educação. O curso tem carga horária de 360 horas e vai abordar temáticas contemporâneas, estudos sobre povos indígenas, quilombolas e campesinos, abrindo debates e discussões sobre gênero. As aulas vão ocorrer, quinzenalmente, às sextas e sábados, no campus do Ifba em Porto Seguro.

Os candidatos com inscrição homologada vão participar do processo de seleção, que terá três etapas: produção textual, entrevista e avaliação do currículo lattes. O resultado final da seleção vai ser divulgado no dia 20 de dezembro. Mais informações pelo e-mail ppgei.ifbaps@gmail.com.

