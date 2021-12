Porteiro de escola em Mucugê é preso por coordenar ponto de drogas

João José Biondi Lima, que trabalhava como porteiro da escola estadual Horácio de Matos, na cidade de Mucugê (a 448 km de Salvador), foi preso por supostamente coordenar um ponto de venda de drogas na rua do Beco. O homem foi preso no sábado, 7, mas o caso foi divulgado pela Polícia Civil neste domingo, 8.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), a equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada chegou até o ponto de venda de drogas após uma denúncia anônima. Foram encontrados com o porteiro pés de maconha, meio quilo da mesma droga prensada, entre outros materiais.

Na casa utilizada por João José também foi preso o comparsa Gerfson França Silva. Os dois e o material ilícito foram encaminhados para a Delegacia Territorial do próprio município.

"Felizes em conseguirmos mais um flagrante e da confiança da população em denunciar. Por outro lado estamos tristes em saber que este criminoso pode ter corrompido muitos jovens da escola. Temos a certeza de que a Polícia Civil vai aprofundar as investigações nesse sentido", comentou o comandante da Cipe Chapada, major Ricardo Passos, por meio de nota da SSP-BA.

