Portaria do Detran que estabelece uma inspeção veicular anual volta a ter efeito

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) acatou o pedido do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) pela cassação da liminar, que suspendia a portaria referente à avaliação das condições de segurança dos veículos.

Por conta desta decisão, volta a ter efeito a portaria que estabelece a realização de somente uma inspeção veicular anual.

O Tribunal não aceitou a obrigatoriedade de duas avaliações de segurança por ano, que havia sido pedido pela Associação dos Organismos de Inspeção da Bahia.

"Estávamos confiantes nessa decisão da Justiça favorável ao nosso pleito, porque a liminar não tinha respaldo fático nem jurídico. Ela ia de encontro ao regramento nacional e atentava contra a ordem econômica. Voltamos a seguir os critérios para a emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV), com a exigência de uma inspeção, o que vai, inclusive, estimular o segmento frotista a registrar seus veículos na Bahia", explicou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

