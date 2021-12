Portal e jornal A TARDE homenageiam Dia de Luta Contra Aids

A home do portal e a edição impressa de A TARDE está diferente neste domingo, 1. Com destaques em vermelho, a cor que simboliza a data, homenageia o Dia Mundial de Luta Contra a Aids.

"Esta é a forma que encontramos de apoiar a campanha e chamar atenção dos nossos leitores para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce", explica o gerente de marketing do Grupo A TARDE, Emanuel Soares.

Em 2013, até a primeira semana de novembro, foram notificados 789 casos de aids na Bahia. Cerca de 60% desses casos são de Salvador e região metropolitana, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Esse ano, na Bahia, a campanha alusiva à data tem enfoque na população em geral, com o tema "Declare amor à Vida. Proteja-se da Aids".

Segundo a Sesab, estima-se que mais de 95% da população brasileira sabe que o uso do preservativo é a melhor maneira de prevenir a infecção pelo HIV, mas existem pesquisas mostrando que nos últimos anos, houve uma queda no uso de preservativo, sendo esta mais preocupante entre jovens.

Cerca de 80% dos casos da doença acontecem com pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos.

Ações

Para celebrar a data, o governo, por meio da coordenação estadual de DST/Aids, promove hoje uma atividade no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, durante a partida entre Vitória e Flamengo.

Na oportunidade, será exibida a logomarca da campanha no painel eletrônico do estádio e entregue material educativo e preservativos na bilheteria e no entorno do estádio.

No Farol da Barra, serão realizadas atividades educativas, com distribuição de preservativos para os trabalhadores que estão em atividade na construção/reforma da orla. Em vários municípios do interior estão acontecendo palestras e testagem.

Em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza desde a última sexta-feira, dia 29, o projeto Estações da Prevenção.

Desenvolvido pelas equipes dos Distritos Sanitários de Itapagipe e Subúrbio Ferroviário, o projeto acontece nas estações de trem da Calçada, Plataforma, Periperi e Paripe.

O projeto estará amanhã, dia 2, na Estação Ferroviária de Plataforma; na terça-feira, dia 3, na Estação Ferroviária de Periperi, e na quarta-feira, dia 4, na Estação Ferroviária de Paripe.

Além de atividades educativas, serão disponibilizados também preservativos, folhetos e teste rápido anti-HIV com aconselhamento para a população. Também haverá exposição de cartuns alusivos ao tema DST/AIDS e apresentação teatral do grupo de teatro dos agentes comunitários de saúde.

