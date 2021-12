Portal do Consumidor é lançado oficialmente na Bahia

O Portal do Consumidor foi lançado oficialmente na Bahia na manhã desta terça-feira, 5, em cerimônia na Casa do Comércio. O serviço visa facilitar o diálogo entre consumidores e fornecedores, além de registrar as ocorrênciaas de clientes insatisfeitos com produtos ou serviços.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom), pelo site o consumidor poderá prestar queixa diretamente ao fornecedor, que por sua vez tem dez dias para se pronunciar sobre o assunto. A resposta será monitorada pelo Procon, responsável por intermediar as negociações. Caso o órgão entenda que o cidadão esteja sendo lesado, dará auxílio na formalização de um processo judicial.

A ação visa também expandir as atividades do Procon no interior do Estado, onde o órgão atende em apenas oito postos e através do Procon Móvel.

Em funcionamento desde o dia 27 de julho, cerca de 190 ocorrências de clientes insatisfeitos já foram registradas. Os números obtidos vão compor um ranking dos melhores e dos piores atendimentos no estado.

