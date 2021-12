Portal A TARDE fecha parceria com o site Fala Cajazeiras

Com o objetivo de se aproximar ainda mais das comunidades, o Portal A TARDE selou nesta quinta-feira, 5, parceria com o site Fala Cajazeiras - veículo que se destaca no maior complexo habitacional da América Latina. O acordo visa dar visibilidade às demandas da comunidade por meio da tradição e credibilidade do grupo centenário.

"Nada melhor do que a gente se alinhar com quem faz um trabalho sério como o nosso. Eles estão próximos das pessoas, ouvem moradores, comerciantes e apontam as demandas. E a gente quer ouvir estas demandas", afirmou a diretora do Portal A TARDE, Caroline Góis, destacando que o novo parceiro "presta serviço à comunidade com diferencial e profissionalismo".

A parceria pretende mostrar reivindicações da população local e intermediar com os poderes públicos, além de destacar manifestações artísticas, culturais e esportivas da área que abriga ao todo doze Cajazeiras.

Prestes a completar quatro anos de fundação, o Fala Cajazeiras tornou-se referência na região, mantendo os holofotes voltados para as ações locais. Conforme destacou Eduardo da Luz, diretor de jornalismo do site, o trabalho que vem sendo realizado pretende atender a população local. "Fechar parceria com o Grupo A TARDE, que já vem marcando há mais de um século a história da Bahia, com informação e positividade, é extremamente importante para nós", frisou Eduardo.

A reunião ainda contou com as presenças da editora Thais Seixas e os editores Aparecido Silva e Vinícius Ribeiro. Segundo ressaltou a diretora do Portal A TARDE, "as portas estão abertas para outros veículos, blogs, portais e o mesmo será feito com o interior da Bahia".

