Porta de ônibus do transporte coletivo cai com veículo em movimento

A porta traseira de um ônibus coletivo da empresa 'Viametro' desprendeu-se da estrutura do automóvel e caiu na rua, nesta terça-feira, 26, no centro da cidade de Ilhéus, no Sul do estado. Ninguém ficou ferido, mas o susto causou indignação nas pessoas que estavam no local.

Um vídeo que vem circulando nas redes sociais, gravado por um dos passageiros, mostra o motorista recolhendo a porta que havia caído na Avenida Canavieiras.

As informações são do site Verdinho Itabuna.

