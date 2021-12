Por meio de transmissão local, Bahia tem segundo caso de coronavírus confirmado

O estado da Bahia tem o segundo caso de coronavírus confirmado pelo Ministério da Saúde, neste sábado, 7. Trata-se de uma mulher de 42 anos, trabalhadora doméstica, que teve contato domiciliar com a primeira paciente do estado com Covid-19, quando ainda esta ainda estava sintomática. O segundo caso surge após um dia de confirmação da primeira paciente contaminada da Bahia.

A mulher está em isolamento domiciliar, adotando todas as medidas de precaução de contato, e, segundo o secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, a paciente tem uma boa evolução clínica.

O secretário confirmou também que a partir deste sábado, 7, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) está autorizado a realizar os exames do Covid-19 sem necessidade de contraprova em laboratório de referência nacional.

O primeiro caso aconteceu com uma mulher de 34 anos, de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, que voltou recentemente de uma viagem à Itália. A primeira paciente está em casa em isolamento, assintomática, e, de acordo com o secretário, ela evoluiu bem e a paciente se livrou do vírus.

No país, o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde aponta ainda 674 casos suspeitos de covid-19. Outros 601 já foram descartados após exames.

adblock ativo