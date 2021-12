Por medo, irmão de ex-prefeito assassinado anda com escolta

Familiares do ex-prefeito de Itagimirim (a 602 quilômetros de Salvador), Rielson Lima, assassinado em 29 de julho de 2014, dizem que estão com medo de retaliações. Eles realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 29, na BR-101, para lembrar um ano da morte do político.

Parentes de Rielson disseram estar insatisfeitos com o caminho que as investigações tomaram e contaram que estão com medo do que pode vir a acontecer com eles.

A revelação foi feita pelo irmão do ex-prefeito, Reinaldo Lima. O empresário relatou ao site Bahia 40 graus que está com medo de andar na rua, e por isso contratou uma equipe de escolta armada.

Até o momento, a polícia só conseguiu identificar os suspeitos da execução, mas não tem o nome de nenhum mandante. Ao entrar em contato com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia (Coorpin) de Eunápolis, que investiga o caso, atendentes informaram que a responsável pelas investigações, Valéria Fonseca Xavier, estaria em viagem.

