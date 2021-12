Por dívida, homem ameaça atear fogo em escritório em Feira

O comerciante Jeremias Assis Silva foi preso no inicio da tarde desta segunda-feira, 4, após invadir o escritório de contabilidade Art Contábil, no bairro Kalilândia, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), ameaçando atear fogo no local. O homem, que estava com 5 litros de combustível em um recipiente de plástico e um isqueiro nas mãos, cobrava uma divida do dono do escritório, de prenome Luiz, no valor de R$ 5 mil. Após 5 horas de negociação, os policiais conseguiram deter o comerciante e retira-lo do local.

Segundo um funcionário do escritório que preferiu não ser identificado, o comerciante esteve inúmeras vezes no local cobrando a divida. Nesta segunda, ele teria chegado e, após discutir com o proprietário do escritório, pegou o recipiente com o combustível e ameaçou atear fogo. "Ele gritou que, se não resolvesse o problema, mataria a todos lá dentro. Depois, mandou que nós saíssemos e jogou combustível em seu corpo. E, com um isqueiro nas mãos, ameaçou atear fogo em seu corpo. O proprietário saiu e não mais voltou", disse.

Jeremias contou que trabalha com produtos de limpeza e que, através do contador, abriu uma empresa. Por serem amigos, o contador lhe pediu 12 folhas de cheques emprestadas e nunca pagou nenhuma, o que acabou gerando o bloqueio de sua conta bancária e a negativação do nome junto aos órgãos de crédito.

"Não desconfiei dele. Éramos amigos, mas ele usou de má fé. Hoje, estou com o nome sujo, sem dinheiro e com um débito de cerca de R$ 5 mil no banco. Ele vem me enrolando e por isto tomei esta atitude. Quero que ele honre com o compromisso e limpe meu nome", gritou, ao sair do local. Jeremias não informou para quê os cheques foram usados pelo contador.

Policiais militares e agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e negociaram com o comerciante, que não aceitava deixar o local sem a presença do proprietário e dos cheques que ele havia emprestado. Uma espuma foi jogada pelos bombeiros no corpo do comerciante e no local onde ele derramou combustível. E, em um descuido de Jeremias, os policiais conseguiram imobilizá-lo.

"Tentamos por mais de cinco horas evitar que ele cometesse um ato impensado. Mas graças a deus conseguimos imobilizá-lo sem que ninguém saísse ferido", informou o comandante da 64ª Companhia da PM, tenente coronel Amorn Gomes, que comandou as negociações.

Jeremias foi encaminhado para o Complexo Policial Investigador Bandeira para prestar depoimento e, até o fechamento da edição, a polícia não informou se ele continuaria preso ou se seria liberado.

O proprietário do escritório não compareceu no escritório e nem na delegacia no período que a reportagem de A TARDE estava lá.

