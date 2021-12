Por causa de brincadeira, vizinho mata outro na Bahia

Um homem foi morto com golpes de facão, na noite deste domingo, 21, na rua Aracruz, no bairro Baía dos Anjos, no distrito de Nova Viçosa em Teixeira de Freitas.

Segundo informações da polícia, a vítma foi identificada como Jacson Matheus Araujo, de 33 anos, morto com golpes de foice e pauladas na cabeça, na porta de casa.

De acordo com o depoimento da esposa da vítima, uma vizinha passou com a criança. Ela e o esposo estavam na porta de casa, quando ele brincou com a garotinha. Irritada a mãe da criança falou com o irmão que Jacson havia desacatado ela. O vizinho de prenome Vandilson, pegou o facão e atacou a vítima com vários golpes.

A polícia foi acionada e constatou a morte de Matheus. O suspeito fugiu do local.

