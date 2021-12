População se revolta após homem com deficiência ser morto por PMs

A morte de um homem com deficiência mental causou revolta na cidade de Maiquinique, no sudoeste da Bahia. João Souza Lima, conhecido como Bute Mané, 55 anos, foi morto por policiais militares nesta segunda-feira, 23.

Segundo o Blog do Marcelo, ele pegou uma barra de ferro após ser importunado por um vizinho, que acionou a polícia.

De acordo com a PM, a 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) enviou uma guarnição para a rua Humberto de Campos após receber denúncia de que um homem tentava roubar uma bicicleta. Os militares abordaram Bute Mané, que estava com uma barra de ferro na mão.

Os policiais alegaram que o homem avançou contra eles e por isso atiraram em sua perna. No relato dos policiais, mesmo baleado, Bute Mané "seguiu resistindo" e o "militar efetuou outros disparos até conseguir contê-lo".

Tranquilo

Bute Mané é conhecido na cidade e costuma andar pelas ruas de Maiquinique com uma Bíblia na mão. De acordo com o Blog do Marcelo, ele não tem histórico de agressividade.

A morte dele revoltou os moradores da cidade, que queimaram os móveis da casa do suspeito de provocar Bute Mané antes da ação policial. Eles também tentaram invadir a unidade da PM na cidade.

Os policiais envolvidos na ação foram afastados da função operacional e vão fazer trabalho administrativo até o caso ser investigado.

O corpo de Bute Mané deve ser liberado para o sepultamento nesta terça, 24.

adblock ativo