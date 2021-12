Os jovens Marcelo Santos e Eduardo Alves foram mortos na noite desta quinta-feira, 29, durante uma perseguição com a polícia no município de Presidente Tancredo Neves (a 259 quilômetros de Salvador). Segundo o blog PTN News, a dupla era suspeita de praticar assaltos momentos antes na região. Contudo, amigos e familiares contestam a versão.

Eles protestaram por conta da morte dos jovens e alegaram que eles eram inocentes. Os manifestantes atearam fogo em três carros na BR-101. Um outro grupo de pessoas também tentou invadir o hospital local, onde os corpos estavam, mas foram contidos por militares.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Delegacia Territorial (DT) do município e com o Departamento de Comunicação da Polícia Militar, mas os dois órgãos ainda se pronunciaram sobre o caso.

População queima carros e tenta invadir hospital após morte de jovens

