População invade delegacia e lincha suspeito de latrocínio

Uma manifestação levou centenas de pessoas para as ruas nesta sexta-feira, 29, em Morro do Chapéu (a 388 km de Salvador), onde, na véspera, o estudante Felipe Gama, 15 anos, foi morto com um tiro ao reagir a um assalto.

Em sinal de luto, alguns comerciantes não abriram as lojas e as aulas foram suspensas no Colégio Teotônio Marques Dourado Filho, onde Felipe estudava desde o início deste ano. Ele foi abordado quando saia de casa para o colégio, por uma dupla que foi localizada poucas horas depois por prepostos da Polícia Militar.

Com a confirmação da morte de Felipe, que chegou a ser levado para o Hospital São Vicente, um grupo de pessoas invadiu a delegacia para agredir os acusados do crime. José Nilton Dias Damião, de 24 anos, que já tinha passagens pela Polícia por participação em roubos e assaltos, confessou ter atirado na cabeça do estudante.

Conhecido como Filó, ele foi levado para a rua e linchado em frente à delegacia. O outro suspeito, um adolescente de 16 anos, também chegou a ser agredido, mas conseguiu se refugiar dentro da unidade policial e teve ferimentos leves.

A delegada Lucia Jansen está à frente das investigações e conversava com os Policiais Militares que haviam levado os acusados para a delegacia, quando a multidão avançou e invadiu o local. Segundo a delegada, embora ela e os demais policiais tenham tentado impedir as agressões, foi impossível conter a multidão.

Durante o dia, a delegada trabalhou com sua equipe de investigadores com reforço de prepostos da PM na tentativa de identificar os autores do linchamento. Já o adolescente apreendido foi apresentado à Vara da Infância e Juventude e até a tarde desta sexta aguardava uma decisão da Justiça. Ele permanecia apreendido na delegacia de Irecê, para onde foi transferido por medida de segurança.

O corpo de Felipe Gama foi liberado pela manhã do Departamento de Polícia Técnica de Irecê. Depois de velado algumas horas em Morro do Chapéu, onde morava com o pai, Nilton Gama, foi transladado para funeral em Salvador, onde mora a família materna.

adblock ativo