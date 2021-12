População do interior festeja período chuvoso

Enquanto em Salvador e em algumas cidades do interior as chuvas dos últimos dias têm causado estragos, a maioria da população dos municípios atingidos pela frente fria no estado comemora as águas que abastecem os lençóis freáticos e reservatórios, deixando a terra úmida para o plantio.

Segundo o Inema, choveu em praticamente todas as regiões da Bahia, que está com 219 municípios com decreto de emergência por seca reconhecidos pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), atingindo mais de quatro milhões de pessoas.

Defesa Civil

Em emergência pela estiagem, Jaguaquara (a 309 km de Salvador) não tinha uma chuva forte há mais de um ano. A cidade registrou cerca de 60 mm de chuva na tarde da última quarta-feira, atingindo bairros nas regiões mais baixas, alagando casas e interditando a escola Eraldo Tinoco de Melo.

Uma força-tarefa com diversas secretarias foi formada, nesta quinta-feira, 30, para solucionar os problemas, e, embora o número de famílias desabrigadas não tenha sido divulgado ainda, a prefeitura já garantiu o aluguel social para os necessitados.

Na zona rural, entretanto, o clima é de alegria e esperança em dias melhores para os pequenos e médios agropecuaristas. “Este clima está sendo uma bênção, porque os biomas de caatinga e mata atlântica já estavam sofrendo e as aguadas estavam secas”, afirmou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguaquara, Valter Correia.

“A gente nunca tinha visto uma situação de seca como esta que enfrentamos nos últimos anos, com os rios e reservatórios de água minguando a cada dia”, disse, acrescentando que “a chuva é sinal de melhores dias e alívio do sofrimento dos trabalhadores do campo”.

Levantamento

Jaguaquara e Jequié receberam, nesta quinta, duas equipes da Sudec para avaliar a situação. Nesta sexta, 31, a expectativa é que outra equipe se desloque para o município de Novo Triunfo (a 419 km de Salvador), para fazer um levantamento dos prejuízos.

Situado no semiárido do estado e com decreto de emergência aprovado por causa da seca, em Novo Triunfo caiu uma tempestade com cerca de 90 mm de chuva na quarta-feira passada, provocando uma forte enxurrada que arrastou veículos, derrubou casas, muros e árvores, alagou bairros e até uma igreja.

Canais

Nesta quinta, a equipe da administração municipal trabalhou na abertura de canais, identificação de casas destruídas, levantamento e abrigo às famílias desalojadas. Os números ainda não foram divulgados.

De acordo com o meteorologista do Inema, Heráclio Alves, as chuvas facilitadas por um corredor de umidade da Amazônia devem continuar nos próximos dias, principalmente nas regiões Centro, Norte, Chapada Norte e Recôncavo.

adblock ativo