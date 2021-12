População deve se preparar para horário de verão, diz médica

A Bahia é o único estado do Norte-Nordeste a participar do horário de verão em 2012. A decisão, confirmada pelo governador Jaques Wagner neste domingo, 7, vai mudar a rotina dos baianos de 21 de outubro a 17 de fevereiro de 2013. O estado participava da mudança desde 1985, quando foi instituída em todo o Brasil, mas ficou ausente entre 2003 e 2010. A decisão de seguir os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste foi retomada em 2011 e mantida neste ano.

O governador justifica a manutenção do horário de verão com a economia de energia registrada no período. "Quem trabalha com hotelaria também é beneficiado, pois os turistas aproveitam mais o dia. Além disto, a Bahia acompanha o sistema de televisão integrado", ressalta Jaques Wagner.

Para se adaptar às mudanças e provocar menos prejuízos ao organismo, deve haver uma fase de preparação, de acordo com a neurologista Viviane Ferreira. "O ideal é acordar 10 minutos mais cedo nos dias que antecedem o início do horário de verão. Desta forma, quando ocorrer a mudança, o corpo já estará habituado e a pessoa vai sentir menos os efeitos", explica a médica.

Os principais efeitos colaterais no organismo variam de mal humor, irritabilidade e impaciência até taquicardia e o sentimento de fome em horários diferentes do normal. "Nosso corpo tem um hábito determinado por hormônios, ritmos cardíacos e térmicos relacionados a um horário do dia. Com o horário de verão, todo este ritmo é alterado", ressalta Viviane Ferreira.

Bancos - Diferentemente dos anos em que a Bahia não aderiu ao horário de verão, os bancos mantêm funcionamento normal, das 10h às 16h, de acordo com informações do Sindicato dos Bancários.

Correios - De acordo com os Correios, ainda não informações se haverá mudanças no horário de atendimento nas agências ou nos envios e recebimentos de encomendas via Sedex.

adblock ativo