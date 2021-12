População de Santo Amaro tenta voltar à rotina após enchente

A segunda-feira, 13, em Santo Amaro da Purificação (distante a 83 km de Salvador), no Recôncavo baiano, amanheceu ensolarada e com muita limpeza para moradores e comerciantes, após a forte chuva que atingiu o município no último fim de semana, que deixou mais de mil famílias desalojadas e obrigou a prefeitura local a decretar estado de emergência.

Três dias após sofrer com os estragos causados pelo temporal, a população contabiliza as perdas e tenta voltar à rotina. Apesar da chuva dar uma trégua, equipes de bombeiros, policiais, assistentes sociais, agentes da Defesa Civil e da Vigilância Sanitária continuam em alerta para atender a parcela dos moradores que foram prejudicados.

Por meio de nota, a prefeitura informou que está com tratores e caminhões de hidrojateamento para retirar os resíduos arrastados pela chuva. O objetivo é melhorar o funcionamento de drenagem do município e evitar nova enchente.

Durante o temporal, o nível da água do rio Subaé subiu aproximadamente três metros, transbordou e alagou casas e estabelecimentos comerciais em diferentes pontos da cidade. Os principais bairros afetados foram Ideal, Sacramento e Condolândia, onde oito casas estão ameaçadas com o risco de deslizamento de encosta, segundo a prefeitura. Bombeiros alertaram às famílias e instalaram lonas de contenção para evitar que a água penetre na terra e provoque mais movimentação.

Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade está sob monitoramento da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). A Secretaria da Saúde também enviou agentes para conter o surgimento de possíveis doenças.

Doações

Parte dos desalojados foi acomodada na Escola Municipal Stella Mutti, onde eles receberam doações (do governo e colaboradores), de colchões, cobertores, roupas e alimentos. Outra parcela optou por ficar na casa de familiares.

Um centro de triagem foi montado na sede da Superintendência da Ordem Pública do município, localizada ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Purificação. Os interessados em ajudar as famílias prejudicadas pela enchente podem enviar doações, incluindo água mineral, para o local, cujo endereço é: Praça da Purificação, sem número, Santo Amaro da Purificação, CEP 44.200-000.

Outro posto para doações está localizado na sede das Voluntárias Sociais, ao lado do Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande, em Salvador.

Da Redação População de Santo Amaro tenta voltar à rotina após enchente

<GALERIA ID=19975/>

<GALERIA ID=19973/>

adblock ativo