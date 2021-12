População de José Gonçalves doa viatura para PM da Bahia

Moradores do distrito de José Gonçalves, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, juntaram-se para comprar uma viatura para a Polícia Militar (PM). O veículo, um Prisma 2010 (avaliado entre R$ 19.966,00 e R$ 21.284,00, na tabela Fipe), foi doado para o Conselho de Segurança Pública, que repassou para a 92ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atende o distrito.

A doação foi feita em março de 2015, mas o carro ainda não está patrulhando em José Gonçalves. Enquanto isso, os moradores estão assombrados com a quantidade de assaltos na região. De acordo com o site Conquista News, apenas um mercado foi vítima de bandidos sete vezes e corre o risco de fechar por conta disso.

O comandante da 92ª CIPM, capitão Edmário Araújo, explicou que, inicialmente, o veículo seria entregue a 78ª CIPM, que atendia o distrito, já que a 92ª CIPM só assumiu a região em agosto. Além disso, o automóvel tinha pendências. "O carro não estava emplacado, estava defendo IPVA, o que dificultou a transferência", disse.

De acordo com ele, essa situação já foi regularizada e o veículo foi plotado como viatura, mas outras questões burocráticas impediram o uso do automóvel. "Precisava do termo de comodato, que foi feito entre o conselho de segurança e a Polícia Militar. Isso já foi assinado e o carro está liberado para atividade de polícia. Mas antes precisamos colocar pneus novos e fazer um ajuste. Acreditamos que a partir de segunda-feira (16) já estará nas ruas", esclareceu.

O comandante disse que o distrito já conta com uma viatura e uma guarnição que atende José Gonçalves diariamente.

