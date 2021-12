Pontos de bloqueio nas rodovias federais da Bahia são liberados

Foram liberados todos os pontos de interdição nas rodovias federais da Bahia, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira, 30. Os bloqueios parciais das vias ocorreram durante o período de mobilização nacional dos caminhoneiros, que protestam contra o aumento do preço do diesel.

Segundo a PRF, as desobstruções - em parceria com outras forças de segurança, como Exército, Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros, entre outras - foram realizadas com o objetivo de "garantir a fluidez do trânsito, restabelecer a operação de serviços essenciais, como aeroportos e hospitais, bem como levar segurança aos cidadãos".

Não houve registro de incidentes graves nas rodovias durante as manifestações, que duraram dez dias.

