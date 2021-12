Ponto de distribuição de drogas é localizado em Portão; suspeitos são procurados

Um local utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas foi encontrado por policiais na noite desta segunda-feira, 10, no bairro de Portão, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) e das Rondas Especiais (Rondesp) RMS apreenderam 28 kg de maconha, 13 kg de cocaína, 500 g de crack, 1.300 pinos de cocaína, 7.000 vazios, balanças e uma placa de colete antibalístico.

O material foi apresentado na 34ª Delegacia Territorial de Portão.

Segundo informações do comandante da 52ª CIPM, major Fabrício Silva, nenhum suspeito foi preso, porém suas identidades já foram confirmadas. "Recebemos informação sobre venda de entorpecentes no local, mas quando as equipes chegaram não encontraram nenhum suspeito. De qualquer forma, já sabemos a quem pertence as drogas encontradas no imóvel. Estamos cercando tudo e no momento certo vamos capturá-los", explicou.

adblock ativo