Pontes e estradas são danificadas após fortes chuvas em Jacobina

Devido às fortes chuvas que atingiram a cidade de Jacobina (distante a 358 Km de Salvador) na madrugada desta terça-feira, 2, parte de uma via e a estrutura de concreto do Rio do Ouro, situadas no centro, foram danificadas.

A prefeitura da cidade também registrou inundações em casas e comércios, queda de duas pontes de acesso à uma escola e também de acesso a uma residência, rompimento de rede água e danos à pavimentação.

Parte da via da rua Margem Rio do Ouro foi uma das mais atingidas (Foto: Divulgação | Prefeitura de Jacobina)

Na rodvia BR-324, sentido Capim Grosso, em um trecho após a antiga balança do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba), houve deslizamento de pedras e cinco quedas de árvores.

Os serviços meteorológicos alertam para a possibilidade de chuvas nas próximas 48 horas. Com isso, a gestão municipal pede a atenção de motoristas e pedestres para que redobrem os cuidados nas áreas afetadas, entre elas o bairro Félix Tomaz, onde a Embasa realiza a obra de esgotamento sanitário, e no bairro do Leader, local mais afetado pelas águas.

Quedas de árvores e deslizamento de terra em trecho da BR-324 (Foto: Reprodução | Site Calilia Notícias)

