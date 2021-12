Ponte se parte com correnteza de rio na BA-381; assista

A cabeceira da ponte que liga os municípios de Filadélfia e Itiúba, na rodovia BA-381, foi partida ao meio com a pressão da correnteza do rio Itapicuru Mirim, que transbordou com a chuva, na sexta-feira, 22. Vídeo feito por moradores mostra o momento do acidente [assista abaixo].

Nas imagens é possível perceber que apenas uma parte da estrutura já estava caída. Aos poucos, a água do rio rompe ao meio a ponte.

Ainda na sexta, a cabeceira de uma ponte na BR-324, em Riachão do Jacuípe, se rompeu. O tráfego no local foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O abastecimento de luz e água foi interrompido na cidade.

