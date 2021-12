Ponte Salvador–Itaparica é apresentada em Fórum de Sustentabilidade

O modelo econômico e os detalhes físicos do projeto de construção e operação da Ponte Salvador–Itaparica foram apresentados no 5º Fórum Permanente de Sustentabilidade Baía de Todos-os-Santos, realizado na sede do Ministério Público da Bahia (MP-BA), no bairro de Nazaré, em Salvador.

Por meio de nota, o secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, comentou o projeto da ponte. “O projeto é um vetor de desenvolvimento. O foco do Governo do Estado é no crescimento socioeconômico da Bahia, em fomentar as atividades industriais, turísticas e comerciais das regiões alcançadas, gerando mais emprego e renda”, ressaltou.

O secretário ainda acrescentou que “cerca de 250 municípios serão beneficiados com o encurtamento real em 100 quilômetros da distância até Salvador, por não mais ser necessário realizar o contorno pela BR-101, para acessar a capital”.

O Sistema Viário, além de contemplar a ponte, que será a maior da América Latina, com 12,4 quilômetros de extensão, inclui a implantação dos acessos à ponte em Salvador, por túneis e viadutos, e em Vera Cruz, com a ligação à BA-001, junto com uma nova rodovia expressa, e a interligação com a Ponte do Funil, que também será revitalizada.

Atualmente, na modalidade de Parceria Público Privada (PPP), a licitação do sistema está aberta. O resultado está previsto para ser divulgado em dezembro, por meio de leilão na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora do edital terá o prazo de cinco anos para a realização de estudos e construção do Sistema.

Além disso, quem vencer a licitação também fará a gestão e a administração do equipamento durante o período de 30 anos após a implantação.

