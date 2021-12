Ponte que cedeu em Riachão do Jacuípe é reconstruída

A ponte que cedeu após as chuvas em Riachão do Jacuípe (200km de Salvador) foi totalmente reconstruída nesta quarta-feira, 27. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via que dá acesso à cidade foi liberada.

Localizada na altura do Km 438 da BR-324, a ponte ficou interditada por cinco dias. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi o responsável pela reconstrução da ponte.

Além de destruir parte da ponte, o aumento do nível do rio provocou o rompimento de uma adutora de água, invadiu casas e alagou ruas. Cerca de mil famílias foram afetadas na cidade e 600 tiveram que deixar suas casas.

