Ponte na BR-101 será interditada durante o mês de agosto

O acesso à ponte, localizada no Km 663 da BR-101, será interditado durante os próximos dias 10, 13, 20, 22 e 24, com paralisação total de dez horas. A ponte fica sobre o Rio Jequitinhonha, na região do município de Itapebi, no sul da Bahia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta que os usuários devem se programar para transitar no trecho antes ou depois dos horários de interrupção e deverão procurar vias de acesso alternativas, a fim de evitar transtornos na viagem e congestionamento das vias.

A interdição será necessária devido a obra de recuperação do vão 13 da Ponte sobre o Rio Jequitinhonha. Técnicos e engenheiros do órgão irão desempenhar serviços de concretagem nas transversinas 3 e 4, e do tabuleiro do segundo trecho, além da recomposição asfáltica e dilatação.

Confira o cronograma completo da interdição:

10/08/2019 (sábado) – interdição total das 7h às 17h

13/08/2019 (terça-feira) – interdição total das 7h às 17h

20/08/2019 (terça-feira) – interdição total das 7h às 17h

22/08/2019 (quinta-feira) – interdição total das 7h às 17h

24/08/2019 (sábado) – interdição total das 7h às 17h

