Ponte em Porto Seguro é interditada por risco de desabamento

Uma ponte na BR-367, que liga Porto Seguro (a 707 km de Salvador) às principais praias da região, foi interditada nesta terça-feira, 23, por conta de falhas e rachaduras que oferecem riscos de desabamento.

A ponte, que fica sobre o Rio Vila, começou a ser reparada na manhã desta quarta, 24. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que uma empresa contatada está no local, elaborando um projeto para execução de um muro de contenção na cabeceira da ponte. De acordo com o órgão, o equipamento deve ser regularizado no prazo de três dias.

A reportagem do Portal A TARDE tentou entrar em contato com a prefeitura de Porto Seguro, mas não obteve sucesso até a publicação desta matéria.

