Ponte desaba na BA-130 e dois morrem em Macajuba

Duas pessoas morreram após a ponte que liga os municípios de Macajuba e Baixa Grande na BA-130 desabar na madrugada deste sábado, 21. Dois caminhões, um Celta e uma Strada caíram no buraco que se formou na estrada. As vítimas eram motoristas das carretas. De acordo com o policial civil, Tárcio Julião, da Delegacia de Macajuba, há suspeita que uma terceira pessoa tenha morrido no acidente. O Corpo de Bombeiros fazem buscas no local.

Uma pessoa que estava na Strada foi arrastada pela correnteza, mas conseguiu se salvar. Uma mulher, não identificada, também estava no veículo e ficou ferida levemente. Ela foi levada para um hospital de Macajuba. Os três ocupantes do Celta saíram ilesos, já que o carro caiu em cima do caminhão.

O acidente foi provocado pelas fortes chuvas que atingem a região nesta madrugada, que romperam um bueiro que tinha no local, de acordo com o policial civil.

