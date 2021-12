Ponte desaba e atrapalha tráfego de veículos em Ituberá

A Ponte do Barro, que fica na cidade de Ituberá ( a 324 km de Salvador), na Costa do Dendê, desabou na madrugada desta quarta-feira, 17, por causa das fortes chuvas que atingem a região desde o início da semana.

Por conta do desabamento, a rodovia da BA-001, que liga os municípios de Ituberá e Valença, está interditada, impossibilitando o tráfego de veículos na região.

A prefeitura de Ituberá informou ao Portal A TARDE que agentes do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) e da Defesa Civíl do Estado estão no local providenciando um acesso provisório, que seria uma ponte feita com estrutura de aço, para possibilitar o trânsito.

A expectativa, segundo o governo municipal, é que o novo equipamento seja instalado até quinta, 18.

Ainda de acordo com a prefeitura, uma das pontes localizadas no centro da cidade também está interditada por causa dos estragos causados pelas chuvas. Com isso, há dificuldades no acesso para a cidade de Nilo Peçanha e região norte.

Após a ponte ruir, pessoas buscam alternativa para atravessar (Foto: Ricardo Pereira)

Veja o vídeo:

