Polo de Camaçari é evacuado em simulado de vazamento

Cerca de 18 mil trabalhadores do Polo Industrial de Camaçari participaram nesta terça-feira, 27, entre 9h45 e 11h30, de um treinamento de emergência. Foi simulado um "vazamento" na empresa Oxiteno de Óxido de Etileno, substância química tóxica e inflamável. As vias de acesso ao Polo foram bloqueadas para a saída dos empregados de mais de 50 empresas da região.



O superintendente de segurança, saúde e meio ambientes, do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), disse que o treinamento foi realizado sem aviso prévio, mas durante o procedimento os funcionários foram informados que se tratava de um simulado. A ação foi realizada com sucesso e foram testados o sistema de bloqueio das pistas, a comunicação via rádio entre as empresas e o atendimento médico de supostas vítimas.



As seis vias de acesso ao Polo (Axial, Parafuso, Canal de Tráfego, Ligação, Perimetral e Frontal) foram bloqueadas para garantir a saída com segurança dos trabalhadores e impedir que terceiros acessassem a área onde houve o vazamento simulado.



Esses treinamentos são realizados todos os anos.

